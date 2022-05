Chipbedrijven in plus op groen Damrak

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML boekten vrijdag de grootste winsten in een hogere Amsterdamse AEX-index. Beleggers trokken zich op aan het meerdaagse koersherstel op Wall Street. De vrees voor de hoge inflatie werd daar even aan de kant geschoven nu de prijsstijgingen in de Verenigde Staten wat lijken af te remmen.

Amsterdam

Besi, ASMI en ASML wonnen tot 4,7 procent. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer eigenaar van winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, was een van de weinige dalers met een verlies van 2,3 procent. De AEX sloot met een winst van 1,4 procent op 702,28 punten. De MidKap eindigde met een plus van 0,5 procent op 1017,53 punten. Op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren koersstijgingen tot 1,6 procent te zien.

Just Eat Takeaway verloor 0,3 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl terug. Een dag eerder was de maaltijdbezorger nog de grote winnaar op het Damrak met een koerswinst van bijna 8 procent.

