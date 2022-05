Op Schiphol wordt de vliegschaamte weggelachen: ‘Iedereen is aan het inhalen’

Schiphol loopt vast door een gebrek aan beveiligers en bagagepersoneel, maar ook door het grote aantal Nederlanders dat wil blijven vliegen. Alle berichten over klimaatopwarming en de nog steeds sluimerende pandemie ten spijt. ‘Iedereen is aan het inhalen.’

Het is druk in de vertrekhal van luchthaven Schiphol op Hemelvaartsdag. De rijen zijn lang, maar lopen goed door. De meeste vakantiegangers hadden zich voorbereid op de lange wachttijden, die al weken worden veroorzaakt door drukte en personeelstekorten.

Schiphol

Of ze ook een niet-vliegbestemming hebben overwogen voor het jaarlijkse tripje met hun middelbareschoolvrienden? Olle en Maarten (beiden 35, liever geen achternaam in de krant) duwen hun rolkoffertjes nog een stukje voor zich uit en wijzen naar hun vriend Martijn (34). Hij is in de groep van zestien de enige met een beetje vliegschaamte.

Toen ze een paar jaar geleden naar Londen gingen, hebben zelfs een paar jongens de trein genomen. ‘Maar voor drie dagen Barcelona heb ik dat niet eens overwogen. Dat duurt lang en is ook nog veel duurder.’ Dus zijn ze, net als duizenden anderen, deze ochtend vier uur voor vertrek op Schiphol. In de langgerekte witte tent voor de deur van de vertrekhal schuifelen ze gestaag richting ingang. ‘We heb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .