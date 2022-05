Just Eat Takeaway opnieuw grote stijger

Just Eat Takeaway was donderdag de grootste stijger in een hogere AEX-index. De maaltijdbezorger behoorde een dag eerder ook al tot de winnaars. De aandelenmarkten waren open, maar vanwege Hemelvaartsdag waren veel bedrijven gesloten en hadden marktpartijen een vrije dag. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bankiers zijn ‘vastbesloten’ de hoge inflatie aan te pakken en de rente verder op te schroeven. De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De AEX sloot 1,3 procent hoger, de MidKap 0,7 procent. Parijs, Frankfurt en Londen gaven koersstijgingen tot 1,8 procent te zien.