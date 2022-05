‘Te veel onzeker’ voor begrotingsdiscipline

De Europese Commissie wil dat de EU-landen ook in 2023 meer kunnen uitgeven dan de begrotingsregels in het Stabiliteitspact toelaten. Het pact blijft als het aan Brussel ligt voor het vierde jaar op rij in de ijskast.

Brussel

De Russische invasie van Oekraïne, de extreem hoge energieprijzen, de snel oplopende inflatie, tekorten aan grondstoffen en de verstoorde wereldhandel maken volgens de Commissie dat er geen sprake is van normale economische omstandigheden. Omdat vermindering van de misère op korte termijn onwaarschijnlijk is, stelde ze maandagochtend voor de Europese begrotingsdiscipline in 2023 buiten werking te stellen, net als dat voor 2020, 2021 en 2022 gebeurde. De Commissie roept de lidstaten – vooral die met hoge staatsschulden – wel op de stijging van de overheidsuitgaven lager te houden dan de economische groei. In 2024 zou het pact weer volledig van kracht moeten zijn.

Een ruime meerderheid van de eurolanden lijkt het Commi..

