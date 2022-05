ING wint in flink hogere AEX-index

Amsterdam

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een flinke winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van vrijdag. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was financieel concern ING. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was juist hekkensluiter. De AEX eindigde 1,6 procent hoger op 694,02 punten. De MidKap ging 0,7 procent vooruit tot 1022,55 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen lieten winsten tot 1,7 procent optekenen. ING won 4,3 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal, verzekeraar Aegon, verlichtingsproducent Signify en chipmachinebouwer ASML sloten met plussen tot 4,1 procent. Just Eat Takeaway sloot de rij met een koersdali..

