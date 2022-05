Druk op landbouwgrond neemt toe: meer ruimte nodig voor ‘bebouwd gebied’

De landbouw in Nederland levert jaar op jaar grond in ten bate van wonen, industrie, nieuwe wegen en nieuwe natuurgebieden. Tussen 2013 en 2020 kreeg 244 vierkante kilometer zo’n andere bestemming. De komende jaren wordt de druk op landbouwgrond nog groter.

Windmolens in Windpark Wieringermeer in Noord-Holland. De Wieringermeerpolder, die in 1930 werd aangelegd om de voedselvoorziening in Nederland op een hoger plan te brengen, meet 19.500 hectare. (beeld anp )

Den Haag

Uit een overzicht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op zijn website heeft gepubliceerd, blijkt dat boerenland vooral wordt omgezet in wat samenvattend als ‘bebouwd gebied’ wordt aangeduid. Natuur staat op de tweede plek, gevolgd door water.

Boeren rekenen niet in vierkante kilometers, maar in hectares. Een hectare is gelijk aan 10.000 vierkante meter, of – voor de doorsnee Nederlander begrijpelijker – anderhalf voetbalveld. Die 244 vierkante kilometer komt overeen met 24.400 hectare. Ter vergelijking: de Wieringermeerpolder, die in 1930 werd aangelegd om de voedselvoorziening in Nederland op een hoger plan te brengen, meet 19.500 hectare.

In Noord-Brabant werd in de genoemde periode de meeste grond aan de landbouw on..

