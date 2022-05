Hoge Raad: Geen compensatie spaartaks voor niet-bezwaarmakers

Het kabinet hoeft miljoenen vermogende Nederlanders die niet op tijd bezwaar maakten tegen hun belastingaanslag, geen spaartakscompensatie te bieden. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in een zaak tussen een box 3-belastingplichtige en de Belastingdienst.

Den Haag

Eind december vorig jaar bepaalde de Hoge Raad nog dat de overheid ongeveer 610.000 Nederlanders wél rechtsherstel moet bieden. Onder hen zijn ongeveer 60.000 mensen die op tijd bezwaar maakten tegen hun hoge vermogensrendementsheffing (box 3-belasting). De overige 560.000 gelukkigen profiteren van het feit dat hun belastingaanslag over een of meerdere jaren nog niet definitief vaststaat. De Belastingdienst moet deze twee groepen nog dit jaar het teveel aan betaalde belasting over de jaren 2017 tot en met 2020 terugbetalen.

De Hoge Raad stelde in zijn kerstarrest van 24 december dat de manier waarop Nederland sinds 2017 het rendement op vermogen belast strijdig is met het Europese Mensenrechtenverdrag. Het belastingtarief in box 3..

