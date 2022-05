Unilever, Ahold en Heineken op verlies

Amsterdam

De Amerikaanse beurzen beleefden daar woensdag de slechtste beursdag sinds 2020. Zwaar tegenvallende resultaten bij Amerikaanse winkelketens Target en Walmart wakkerden de vrees aan dat de hoge inflatie de winstgevendheid van bedrijven onder druk zet en de koopkracht van consumenten aantast. Wall Street zakte donderdag verder weg.

In Amsterdam zetten beleggers onder meer Unilever (min 4,8 procent), Ahold (min 4,1 procent), Heineken (min 5 procent) en Unibail-Rodamco-Westfield (min 11,5 procent) lager. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een van de weinige stijgers, met een plus van 5 procent. De AEX-index zakte 2,1 procent tot 678,35 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 1006,60 punten.

