ABN Amro verliezer van de dag

ABN Amro heeft woensdag bijna 12 procent van zijn beurswaarde verloren. Op de aandelenbeurs in Amsterdam schrokken beleggers van het kwartaalbericht van de bank, die meer geld kwijt was aan extra inspanningen om witwassen tegen te gaan. ABN Amro waarschuwde bij zijn handelsupdate ook voor indirecte effecten van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor klanten van de bank. Zij kunnen last krijgen van hogere gasprijzen en handelssancties. Het financiële concern was veruit de grootste verliezer in de MidKap.

Air France-KLM steeg bijna 5 procent na de bekendmaking van een overeenkomst met CMA CGM over de versterking van het eigen vermogen van de luchtvaartcombinatie. De vrachtvervoerder neemt een belang van 9 procent in Air France-KLM.