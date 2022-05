ABN Amro trekt extra geld uit voor antiwitwasbeleid

Amsterdam

De bank heeft in het verleden al veel kosten moeten maken om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Veel medewerkers zijn bezig met het nalopen van transacties en controleren van klanten.

Volgens ABN Amro is de bank op de goede weg maar lukt het naar verwachting pas volgend jaar om klaar te zijn met het nodige herstelwerk aan dossiers. Eerder hoopte de bank dit jaar al zover te zijn. ‘We verkiezen kwaliteit boven snelheid’, benadrukt topman Robert Swaak in een mondelinge toelichting. Hij geeft aan dat het financiële concern hierover ook voortdurend in contact is met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die de voortgang in de gaten houdt.

Mede door deze maatregelen zijn de kosten van ABN Amro in het eerste kwartaal van d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .