Poetin dwingt lidstaten EU tot pijnlijke energiekeuzes

Langs drie wegen wil de Europese Commissie de EU afscheid laten nemen van Russische energiebronnen: met energiebesparing, het zoeken naar andere leveranciers en de overgang naar duurzame energie. De plannen zullen in heel Europa diep ingrijpen.

Brussel

Met de snelheid van het licht en de impact van een meteoriet: het plan dat de Europese Commissie woensdag presenteerde om de EU los te koppelen van Russische olie, kolen en gas, oogt duizelingwekkend. Voor honderden miljarden euro’s aan investeringen, verplichte zonnepanelen op daken, en zelfs de suggestie om Europese gasvelden (Groningen!) langer open te houden. Poetin laat ons geen andere keuze, stelt commissaris Frans Timmermans (Green Deal). Maar is het politiek haalbaar?

De mythe dat Brusselse molens traag malen, is in elk geval ontkracht. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen; op 11 maart zeiden de Europese regeringsleiders in 2027 van Poetins energie af te willen; op 18 mei ligt er een uitgewerkt voorstel dat die datum..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .