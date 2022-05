ArcelorMittal en Shell koplopers in AEX

Amsterdam

Staalproducent ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell waren maandag de koplopers in de AEX-index. De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse aandelenbeurs sloot licht hoger. Beleggers waren wat voorzichtig door tegenvallende macro-economische cijfers uit China en een verlaging van de groeiprognose voor de eurozone door de Europese Commissie vanwege de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. De AEX eindigde met een plusje van 0,1 procent op 694,62 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1020,34 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Londen boekte een koerswinst van 0,6 procent. ArcelorMittal ging 2,7 procent omhoog en Shell won 1,7 procent na publicatie van de resultaten van Saudi Aramc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .