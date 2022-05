Chicago

De fastfoodketen had zijn 850 vestigingen in Rusland eerder al tot nader order gesloten. De stap heeft een grote symbolische waarde. McDonald’s opende meer dan dertig jaar geleden in de nadagen van de Sovjet-Unie voor het eerst de deuren in het land. Toen stonden er lange rijen met Russen die op dat moment voor het eerst de kans kregen om de burgers en friet van het westerse bedrijf uit te proberen. Na dat eerste filiaal in Moskou groeide de keten hard in Rusland. McDonald’s telde uiteindelijk zo’n 62.000 medewerkers in zijn Russische restaurants. Daarbij werd samengewerkt met honderden leveranciers in het land. Maar door de oorlog vindt de keten het niet langer in overeenstemming met de eigen waarden om..

