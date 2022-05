‘Reken op langere levertijden door personeelstekorten’

Zoetermeer

Ondernemersvereniging evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland belangen behartigt op het gebied van logistiek en handel, verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd verder toeneemt in alle logistieke functies. Het is een issue voor de komende jaren. Het sluiten van de Ketheltunnel bij Rotterdam door personeelstekort bij Rijkswaterstaat maandagochtend had volgens een woordvoerder van evofenedex een behoorlijke impact op de regio. Er stonden veel files en verkeer moest omrijden. ‘Het is de eerste keer dat we dit om deze reden meemaken met zo’n belangrijke tunnel en ik hoop dat het niet normaal gaat worden. Wij gaan ervan uit dat het een eenmalig probleem is en gaan in gesprek met Rijkswaterstaat wat hie..

