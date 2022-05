Bij Rituals zijn ze experts in het ‘kleine genieten’

Rituals opende in oktober 2020 aan het Spui in Amsterdam een conceptstore van vijf verdiepingen, House of Rituals.

Amsterdam

Een mannelijk of vrouwelijk parfum? Wat is je favoriete geur? Is het voor de avond of overdag? In House of Rituals aan het Amsterdamse Spui demonstreert Raymond Cloosterman, CEO en oprichter van beautymerk Rituals, hoe iedere bezoeker zijn eigen parfum of geurstok kan maken. Het vlaggenschip van Rituals, met vijf verdiepingen en een oppervlak van 1800 vierkante meter, werd in oktober 2020 geopend tijdens de pandemie.

Cloosterman observeert nauwlettend of het winkelende publiek voldoende aandacht krijgt van het personeel. ‘Ik voel nog steeds pijn als ik zie dat een klant niet geholpen wordt, omdat die klant in de beginperiode maar niet binnenkwam. We hebben moeten vechten voor ons concept van het kleine genieten met bijzondere pro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .