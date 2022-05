Uit de gesloten kolencentrale van Onyx komen dure rookpluimpjes

Rotterdam

Het is nauwelijks nog rook te noemen, wat er woensdag uit de schoorsteen komt van de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte onder Rotterdam. Een pluimpje. Wasem. Het is de damp van een pruttelende ketel nadat het vuur op het laagste pitje is gedraaid. Stroom levert de centrale sinds dinsdag niet meer. En toch worden hier bakken met geld verdiend.

Dit is de Onyx, de merkwaardigste kolencentrale van Nederland. Nog maar een paar jaar oud, maar nu alweer passé. Neergezet in 2015, als het vanwege het klimaat eigenlijk al niet meer kan, een kolencentrale neerzetten. Ja, de vrijkomende CO 2 zal worden opgeslagen, is de belofte. Maar nee, dat gebeurt niet.

Als Nederland in 2018 door het Urgenda-arrest gedwongen wordt minder CO2 uit te s..

