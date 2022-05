Beleggers zoeken weer naar koopjes

Betalingsbedrijf Adyen heeft vrijdag op de beurs in Amsterdam meer dan 8 procent aan beurswaarde gewonnen. Over de hele linie lieten de aandelenmarkten een duidelijk herstel zien. Beleggers legden hun zorgen over de inflatie en vrees voor een recessie weer wat naast zich neer en gingen op zoek naar koopjes. De AEX-index ging 2,8 procent hoger de de handel uit. De MidKap dikte 3 procent aan. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,6 procent.

Amsterdam

Eerder deze week was het beeld op de beurzen nog heel anders. Toen bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, hoger was uitgevallen dan verwacht. Daarom zal de Federal Reserve de rente stevig moeten verhogen en hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor beleggingen. Ook remt een hogere rente de economie af, waardoor de kans op een recessie ontstaat.

De markten verwerkten vrijdag ook nog bedrijfsnieuws. Heijmans steeg in Amsterdam meer dan 3 procent. Het bouwbedrijf koopt Dynniq Energy, een energiespecialist op het gebied van stroomstations op het elektriciteitsnet. Een overnamesom werd niet gegeven.

