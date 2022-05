‘Loonsverhoging het hoogst sinds jaren’

Den Haag

Er werden in april 26 nieuwe cao-akkoorden afgesproken voor ongeveer 230.000 werknemers. De gemiddelde loonsverhoging kwam uit op 3,4 procent op jaarbasis, van 3,1 procent in maart. Zo’n hoog maandgemiddelde is volgens AWVN sinds de financiële crisis van 2008 en 2009 niet meer voorgekomen. Sinds het voorjaar van vorig jaar lijkt al sprake van een opwaartse trend in de loonafspraken, aldus de organisatie.

