Lukoil koopt Russisch deel Shell

Het is Shell na een maandenlange zoektocht gelukt een koper te vinden voor de ruim vierhonderd Russische tankstations en een smeermiddelenfabriek. Branchegenoot Lukoil neemt de onderdelen van het olie-en-gasconcern over.

Amsterdam

Het olie-en-gasconcern was sinds begin maart op zoek naar een koper voor Russische dochteronderneming Shell Neft, waaronder Shells retail- en smeermiddelenactiviteiten in Rusland vallen. Hoeveel geld er gemoeid is met de deal, maakten Shell en Lukoil niet bekend. Wel laat Shell weten dat de 350 medewerkers in Rusland hun baan behouden na de overname.

Na de Russische invasie van Oekraïne kondigde Shell-topman Ben van Beurden aan dat het bedrijf zich zou terugtrekken uit Rusland. Niet veel later kwam naar buiten dat het bedrijf een grote partij Russische olie had gekocht, tegen een fikse korting. Na een flinke dosis kritiek beloofde Shell op 8 maart dat het bedrijf nu echt alle banden met Rusland zou verbreken.

