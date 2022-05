Doodgeboren baby’s, miskramen en kanker: tientallen vrouwen slepen chemiebedrijf DuPont voor de rechter

In de DuPont-fabriek in Dordrecht zijn medewerkers decennialang blootgesteld aan een giftig oplosmiddel. Tientallen kregen vervolgens zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen. De oud-werknemers slepen het chemiebedrijf nu voor de rechter. Is DuPont verantwoordelijk voor hun miskraam?

De rechtszaak is al ruim zes uur bezig, wanneer Romy Hardon (62) zich tot de rechter richt. In tegenstelling tot de veelal emotionele verhalen van haar oud-collega’s, spreekt Hardon ingetogen en zonder zichtbare emotie over haar miskraam. ‘Wesley was een heel mooi kindje. Ik heb ernaar gekeken, ze hebben ’m meegenomen en ik heb hem daarna nooit meer gezien. Sindsdien heb ik geen onbezorgde zwangerschap meer gehad.’

In 2016 ontdekte het actualiteitenprogramma EenVandaag dat tientallen vrouwelijke fabrieksmedewerkers ernstige gezondheidsproblemen hadden. Ze kregen doodgeboren baby’s, miskramen, baarmoederhalskanker of kinderen met afwijkingen. De oorzaak zou een giftig oplosmiddel zijn dat wordt gebruikt tijdens het productieproces..

