Nederland koploper zonnepanelen in Europa

In Nederland zijn de afgelopen jaren zo veel zonnepanelen geïnstalleerd, dat ons land afgezet tegen het aantal inwoners nu koploper is van Europa. Wereldwijd staat Nederland op de tweede plaats, achter Australië, zo blijkt uit een rapport van SolarPower Europe.

Brussel

De Europese brancheorganisatie becijfert dat het geïnstalleerd vermogen in Nederland 825 watt per inwoner bedraagt. Dat is relatief gezien meer dan Duitsland, waar volgens het rapport 714 watt per inwoner is geïnstalleerd.

Na Duitsland volgen Japan, België, Malta en Luxemburg. De top 10 wordt compleet gemaakt door Denemarken, Zuid-Korea en Zwitserland. Australië gaat voorop met een geïnstalleerd vermogen van 1049 watt per inwoner (ruim 1 kilowatt). In absolute zin is veruit de meeste capaciteit te vinden in China. Daar ligt 33 procent van het wereldwijde totaal. Op een flinke afstand volgen de Verenigde Staten met 13 procent van de capaciteit, Japan met 8 procent, Duitsland en India met ieder 6 procent van de wereldwijde capaciteit.

