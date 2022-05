Albert Delhaize stelt beleggers teleur

Supermarktconcern Ahold Delhaize is woensdag als grootste verliezer van de AEX-index van de Amsterdamse beurs geëindigd. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn kon de opgelopen kosten niet volledig compenseren met hogere verkoopprijzen, wat de winstmarges raakte. Ahold Delhaize sloot uiteindelijk 5,2 procent lager. Het bedrijf meldde dat de omzet in het eerste kwartaal gestegen was, maar topman Frans Muller benadrukte dat het ook de rol van het supermarktconcern is ‘om de prijzen zo laag mogelijk te houden’.

Amsterdam

De AEX-index zelf eindigde met een aanzienlijke winst van 1,9 procent op 682,70 punten. Met name de chipfondsen ASML, ASMI en Besi waren in trek, met winsten tot 5,2 procent. De sterkste stijger was techinvesteerder Prosus (plus 7,1 procent), die wat herstelde van de eerdere verliezen na zorgen over het Chinese internet- en gamesconcern Tencent. Daarin heeft Prosus een groot belang.

De MidKap steeg 1,8 procent tot 988,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,2 procent.

