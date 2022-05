Besi koploper in hogere AEX-index

Chipbedrijf Besi was dinsdag de sterkste stijger in een hogere Amsterdamse AEX-index. Koopjesjagers sloegen hun slag na de recente forse koersverliezen in de techsector. Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd, was juist opnieuw de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak.