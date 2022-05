Stabiliteit eurozone in gevaar, nieuwe schuldencrisis dreigt

De hoge inflatie, gevolgd door een bloedbad op de obligatiemarkten, dreigt de eurozone in een nieuwe crisis te storten. De exploderende schulden van landen als Italië en Griekenland leiden tot het oplopen van de zogenoemde spreads – de renteverschillen tussen de landen in het noorden van Europa en die in het zuiden.

Voormalig ECB-president Mario Draghi redde in 2012 redde de euro door een steunprogramma op te zetten waarbij de Zuid-Europese landen miljardenleningen kregen. Een herhaling van deze crisis is niet meer ondenkbaar. (beeld epa / Julien Warnand)

Amsterdam

Hoewel ook de rentes in Nederland en Duitsland stijgen, gaat dat in Griekenland en Italië veel sneller. Het rendement op een tienjarige Duitse staatsobligatie, de bund, is sinds begin dit jaar opgelopen van 0,27 procent negatief tot nu 1,01 procent positief. Maar die van Italië is van 1,19 naar 3,15 procent gegaan en die van Griekenland zelfs van 1,17 naar 3,63. Dit betekent dat de spreads nu zijn opgelopen tot percentages die al lange tijd niet meer zijn gezien. En die kunnen ervoor zorgen dat Zuid-Europese eurolanden niet langer als kredietwaardig worden beschouwd door beleggers. Harald Benink, hoogleraar economie van Europese Unie in Tilburg, zegt dat beleggers hogere risicopremies eisen van landen met hogere schulden.

