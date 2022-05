Techbedrijven sleuren AEX omlaag

Techbedrijven gingen maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Onder meer maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en bedrijven uit de chipsector als Besi, ASMI en ASML werden fors lager gezet. Dat had onder meer te maken met de angst voor hogere rentes. Daardoor is er minder geld beschikbaar op de aandelenmarkten, omdat geld ook op andere manieren meer waard wordt. Met name techaandelen reageren daar doorgaans sterk op.