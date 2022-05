Rabobank: avocado populairder in Europa

Amsterdam

Avocado’s worden steeds populairder in Europa, concludeert de Rabobank na onderzoek. De Europese markt voor avocado’s is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. ‘Er is bijna geen groente- of fruitsoort die zo’n groei kent’, zegt Cindy van Rijswick, voedseleconoom bij de bank. Gemiddeld eten Europeanen 1,5 kilo avocado’s per persoon per jaar. In zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk groeide de avocadomarkt de voorgaande tien jaar gemiddeld met meer dan 12 procent per jaar. Die markten kunnen nog verder groeien, al verwacht de bank dat dat iets langzamer zal gaan. ‘In een aantal markten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, loopt de groei al terug. Zo wordt de vrucht volgens sommigen niet heel duurzaam verbouwd,..

