Enschede houdt grote terrassen

Steden nemen stukje bij beetje hun weggegeven terrasruimte uit de coronatijd weer terug. Maar in Enschede niet. ‘De Oude Markt is de achtertuin van de stad geworden.’

Een gezinnetje op de Oude Markt in Enschede. In de gemeente is discussie over het verruimen van terrassen.

Enschede

Al 177 fietsen staan er tegen de Grote Kerk van Enschede geparkeerd. Het is vrijdagmiddag half twee, de zon schijnt fel en de terrassen op de Grote Markt zitten al aardig vol. Ook voor het krijtbord van café Paddy’s, waar de eigenaar ‘Hier GEEN fietsen AUB’ op heeft geschreven, staan vier fietsen geparkeerd. En een scootmobiel.

Wim Romijn en Damon van der Horst uit Dedemsvaart zijn met de auto gekomen en bestellen bij Humphrey’s net hun tweede Radler. ‘We zitten hier wel steeds vaker, ja’, lacht Van der Horst, die vandaag een dag vrij is van zijn baan als autopoetser. ‘In Zwolle, waar ik studeer, is het veel drukker en is nooit plek op de terrassen’, zegt Romijn. ‘Hier is meer ruimte, terwijl er nog genoeg gebeurt. Er komt van all..

