‘ECB rekent niet met stagflatie’

Brussel

Dat zei ECB-president Christine Lagarde zaterdag in een interview met de Sloveense krant Delo. Er is sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid.

‘Stagflatie is momenteel niet ons basisscenario’, zegt ze tegen de krant. ‘Hoewel een uitzonderlijk grote onzekerheid voor een vertraging in de economische groei kan zorgen, vergezeld door hoge inflatie, kan de huidige situatie niet vergeleken worden met die in de jaren zeventig’, aldus Lagarde. Toen ging een torenhoge inflatie ook gepaard met economische stagnatie. De Nederlandsche Bank-topman Klaas Knot zei eerder al dat eenzelfde scenario nog lang niet aan de orde is.

Centrale bankiers worstelen momenteel met de gevolgen van de o..

