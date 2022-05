Rabobank: Russische olieboycot brengt Nederland al in recessie

Nederland verliest 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bij een volledige boycot van Russische olie en gas. Dit blijkt uit een berekening van de economen van de Rabobank in een rapport over de gevolgen van een gedeeltelijke en volledige boycot van Russische fossiele brandstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne.