De kweekvis zwemt nu z’n rondjes in de tanks van deze Zeeuwse viskweker

Kats

Tienduizenden vissen zwemmen in hoog tempo rondjes in een watertank van Kingfish Zeeland in Kats, twaalf meter in doorsnee en vierenhalve meter diep. Het tropisch warme water wordt met een razende vaart rondgepompt om oceaanstroming te imiteren. Een bus met vissenvoer spuit elke paar seconden een dosis voedsel het water in.

Even wordt de school dan verstoord: waar het voedsel neerkomt duiken de vissen onder, op en door elkaar heen zoekend naar een hap, voordat ze het groepszwemmen vervolgen. De waterpompen en spuitbussen maken een heftig kabaal, en er stijgt een doordringende ziltige geur op uit het bassin.

Tweeëndertig van zulke tanks, elk met tussen de twintig- en veertigduizend vissen staan in deze loods, formaatje vliegtuighangar, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .