Chiptoeleverancier Besi wint op beurs

Chiptoeleverancier Besi was vrijdag een van de weinige winnaars in de Amsterdamse AEX-index. Het bedrijf, dat de afgelopen week flink verloor, steeg 1,9 procent. Verder ging bij de hoofdfondsen alleen staalbedrijf ArcelorMittal (plus 0,3 procent) omhoog. De AEX-index zelf leverde flink in. Beleggers zagen Wall Street opnieuw dalen na de koersval van donderdag en de zorgen over een mogelijke recessie staken de kop weer op.