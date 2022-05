ICT’ers moeilijk te vinden

Van alle ICT-vacatures in 2021 is 63 procent moeilijk vervulbaar. Sollicitanten hebben onvoldoende werkervaring of niet de juiste vakkennis, zeggen werkgevers.

Dat blijkt uit een werkgeversonderzoek van het UWV. Vacatures blijven daardoor langer openstaan. IT-detacheerder Hello Professionals meldde eerder in 2021 bijna 40.000 vacatures online te hebben gezet, negenduizend meer dan het jaar ervoor.

Werkgevers proberen op een andere manier aan personeel te komen, zegt het UWV. Zo wordt personeel gezocht via uitzend- en detacheringsbureaus of leiden werkgevers zelf personeel op. Andere werkgevers zoeken het over de grens; burgers binnen andere EU-landen mogen zonder werkvergunning in Nederland aan de slag.

Ook het UWV zet zijn beste beentje voor: via het nieuwe traject Make It Work kunnen werkzoekenden zich in elf maanden tijd laten omscholen. De uitkeringsinstantie ging daarvoor ..

