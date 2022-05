Shell scoort op Damrak na winstsprong

Olie- en gasconcern Shell heeft beleggers donderdag tevreden gesteld met zijn cijfers. Het bedrijf boekte dankzij de gestegen energieprijzen een veel hogere winst en eindigde bovenaan in de AEX. De index van 25 grootste beursfondsen verspeelde een eerdere winst gedurende de handelssessie. De Britse centrale bank verhoogde de rente en waarschuwde voor een recessie door sterk gestegen prijzen, logistieke knelpunten en strenge lockdowns in China.

Amsterdam

Shell won uiteindelijk 2,2 procent aan waarde. Topman Ben van Beurden zei in een toelichting dat Shell goede vooruitgang boekt met de verkoop van zijn bezittingen in Rusland, waar het concern vanwege de oorlog in Oekraïne volledig uit wil vertrekken.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,4 procent lager op 696,19 punten. De sterkste daler was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een verlies van bijna 10 procent. Een dag eerder maakte het bedrijf ook al zo’n duikeling. Ondanks een oproep van kritische aandeelhouders om de financieel topman weg te sturen, stemde een meerderheid op de algemene vergadering van het bedrijf in met een nieuwe termijn.

