KLM begint met aflossing van staatssteun

KLM heeft in de eerste drie maanden van 2022 een bescheiden winst geboekt van 3 miljoen euro. Het is het derde kwartaal op rij, na een diep coronadal, dat de luchtvaartmaatschappij positieve cijfers noteert.

Amstelveen

‘Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is’, zei topman Pieter Elbers bij de presentatie van de cijfers donderdagochtend. Met het resultaat zet KLM definitief het herstel in na een lastige periode tijdens de coronacrisis. ‘Het water stond ons in 2020 echt aan de lippen en we hadden geen idee hoelang de crisis ging duren’, schetste Elbers.

De omzet lag tussen januari en maart met 1903 miljoen euro ruim dubbel zo hoog als in dezelfde periode een jaar eerder. KLM draaide toen nog een verlies van 337 miljoen euro door reisrestricties die wereldwijd de vraag naar vluchten sterk drukten. Nu de restricties wegvallen, neemt ook het aantal boekingen weer sterk toe.

In totaal verwelkomde KLM 4,8 miljoen passagiers, een sterke stijging ..

