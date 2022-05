Maaltijdbezorger onderuit op beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is woensdag in Amsterdam ruim 9 procent van zijn beurswaarde verloren. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd hield zijn aandeelhoudersvergadering en had last van onvrede van enkele beleggers over de koers van het bedrijf. Uiteindelijk koos een meerderheid van de aandeelhouders voor het langer aanblijven van Brent Wissink als financieel topman.