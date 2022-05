Google blockt 8 miljoen Oekraïne-advertenties

Google heeft dit jaar 8 miljoen advertenties over de oorlog in Oekraïne geblokkeerd.

Mountain View

Dit heeft Google woensdag bekendgemaakt, tegelijk met het uitbrengen van de jaarlijkse cijfers over schadelijke advertenties. In totaal blokkeerde of verwijderde de Amerikaanse zoekmachine in 2021 meer dan 3,4 miljard reclame-uitingen. In 2020 ging het om 3,1 miljard advertenties.

Tussen 2020 en 2021 verdrievoudigde het aantal schorsingen van accounts van adverteerders, van 1,7 miljoen in 2020 naar 5,6 miljoen in 2021. Google verwijderde vorig jaar advertenties van meer dan 1,7 miljard pagina’s en beperkte meer dan 5,7 miljard advertenties. Dit betekent dat beperkt wordt waar de reclames te zien zijn op basis van locatie, certificeringsstatus en lokale regelgeving.

Google blokkeert of verwijdert advertenties om verschillende r..

