Shell fors hoger gezet op groen Damrak

Olie- en gasconcern Shell was dinsdag de grootste stijger in de AEX. Het olie- en gasconcern profiteerde van een goed ontvangen kwartaalupdate van zijn Britse concurrent BP. Later deze week komt Shell zelf met cijfers.

Amsterdam

Shell werd 5,3 procent hoger gezet. In Londen steeg BP 5,8 procent. Het Britse olie- en gasconcern leed een nettoverlies van dik 20 miljard dollar vanwege het vertrek uit Rusland. Zonder de miljardenafboeking op zijn Russische activiteiten wist BP het resultaat wel flink op te voeren dankzij de hogere brandstofprijzen.

ArcelorMittal won 4,2 procent. Een andere stijger was platenlabel UMG (plus 1,3 procent), dat nabeurs met cijfers komt. Besi daalde 4,1 procent en was daarmee veruit de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het chipbedrijf noteerde ex dividend, wat inhoudt dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.

De AEX-index sloot 1,7 procent in de plus op 705,95 punten. De MidKap won ..

