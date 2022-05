Tata: geen steenkool uit Rusland

Tata Steel, het Indiase staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden, stopt volledig met het kopen van steenkool uit Rusland als gevolg van de westerse sancties tegen dat land vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Mumbai

De grootste importeur van Russisch steenkool in India liet eerder al weten vanwege het Europese invoerverbod van kolen uit Rusland geen kolen uit dat land meer te gebruiken voor de hoogovens in IJmuiden. Hoewel India zelf de import van Russisch steenkool niet heeft verboden stelt het in Mumbai gevestigde bedrijf dat het vanwege de onzekerheden over de leveringen van Russisch steenkool heeft besloten geen kolen meer uit dat land af te nemen.

onzekerheden

‘Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, hebben we alternatieve grondstoffenvoorraden ingekocht, aangezien transacties met Russische leveranciers en bankiers momenteel veel onzekerheden met zich meebrengen als gevolg van international..

