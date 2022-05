Rente stijgt, hogere pensioenen in zicht

Rotterdam

De hogere rente maakt het voor pensioenfondsen mogelijk om de pensioenen te verhogen. De dekkingsgraad steeg in april weer verder, meldt onderzoeksbureau Aon. In maart was die verhouding tussen de hoeveelheid geld die de pensioenfondsen in kas hebben en de hoeveelheid die ze moeten uitbetalen al tot het hoogste niveau in tien jaar tijd gestegen. Als de rente stijgt, hoeven fondsen minder geld in kas te houden om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Door rente over rente wordt het geld dat de fondsen in kas hebben namelijk automatisch meer waard. Investeringen van pensioenfondsen verloren afgelopen maand wel aan waarde.

