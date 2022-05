Schrik door Noordse ‘flash crash’

De Europese beurzen zijn maandag stevig lager geëindigd. Beleggers werden tijdens de dag opgeschrikt door een kortstondige crash op de markten in Stockholm, Kopenhagen en Oslo, waar de beursgraadmeters tot 8 procent onderuit gingen. De verliezen liepen daarna weer snel terug, een oorzaak werd niet gevonden. De stemming op de Europese beurzen was al negatief door de forse verliesbeurt op Wall Street afgelopen vrijdag. De crash in Scandinavië zette het sentiment verder onder druk. De Amsterdamse AEX-index leverde uiteindelijk 2,3 procent in tot 694,44 punten. Slechts drie fondsen eindigden in het groen: Ahold Delhaize (plus 0,2 procent), winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway (beide plus 0,1 procent). Hekkensluiter was chemicaliëndistributeur IMCD, dat 6,3 procent inleverde.