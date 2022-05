Ministerie gedijt goed bij verkoop sterreclames

Sterreclames waren vorig jaar goed voor een bijdrage van 187 miljoen euro aan de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is 34 miljoen euro meer dan in 2020, meldt de exploitant voor reclamezendtijd bij de publieke omroep in het jaarverslag.

Hilversum

Dat kwam mede door populaire programma’s, maar ook door sportevenementen die door de coronapandemie een jaar opschoven, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen. Ook hadden de programma’s een groot bereik. De totale omzet van Ster bedroeg 200 miljoen euro. De vraag naar reclame blijft ook in 2022 groot, signaleert Ster. Sportevenementen als het EK vrouwenvoetbal en programma’s zoals Boer Zoekt Vrouw en De Avondshow van Arjen Lubach zorgen dit jaar al voor meer reclames. Voor televisie was de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. De omzet van radio lag in het eerste kwartaal van dit jaar ook duidelijk boven de eerste drie maanden van 2021. De..

