Apple wacht opnieuw hoge boete

Brussel

Inzet van het Europese onderzoek is de zogenoemde NFC-chip (Near Field Communication) die in verschillende Apple-producten zit, zoals iPhones en de Apple Watch. Met zo’n chip is het mogelijk om betalingen te doen door de telefoon of het horloge tegen een pinapparaat aan te houden. Handig voor de consument, maar de Europese Commissie heeft er een groot bezwaar tegen: de chip mag alleen worden gebruikt voor Apple’s eigen betaaldienst, Apple Pay. Dit is wereldwijd ‘met afstand’ de meest gebruikte mobiele portemonnee, concludeert de Europese Commissie.

Met zijn opstelling sluit Apple andere betalingsbedrijven buiten, stelt de Europese Commissie in een verklaring. Bedrijven of banken hebben geen rechtstreekse toegang tot de NFC-chip, ma..

