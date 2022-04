Rusland verlaagt de rente

Moskou

Het rentetarief ging omlaag van 17 procent naar 14 procent. Het nieuwe tarief geldt vanaf maandag. Economen hadden gerekend op een verlaging tot 15 procent. Eerder deze maand verlaagde de centrale bank de rente al naar 17 procent.

Om de koersval van de Russische roebel en hoge inflatie in het land tegen te gaan, werd de rente in Rusland eind februari nog ruim verdubbeld naar 20 procent. De roebel verloor maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. De Russische munt is deze maand echter bijna 14 procent gestegen ten opzichte van de dollar. Dat komt vooral door de beperkingen die Rusland heeft gesteld op de uitstroom van kapitaal uit..

