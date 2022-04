Nieuws uit China gunstig voor de beurs

Techinvesteerder Prosus heeft vrijdag bijna een tiende aan beurswaarde gewonnen op de beurs in Amsterdam. Het aandeel was erg gewild bij beleggers door berichten dat de Chinese overheid minder streng wil gaan optreden tegen de techsector in China. Het bedrijf heeft namelijk grote belangen in Chinese techbedrijven, vooral in internetconcern Tencent. Verder verwerkten beleggers op de laatste handelsdag van april kwartaalcijfers van onder meer chipbedrijf Besi. Die werden niet goed ontvangen. Besi was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van bijna 10 procent. Het bedrijf zag de nieuwe orders terugvallen. Met name Chinese bedrijven die diensten leveren aan smartphonemakers en elektronicabedrijven nemen al sinds halverwege vorig jaar minder af.