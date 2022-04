Vrees voor stagflatie in eurozone groeit, Nederland in twijfelachtige kopgroep

De inflatie in de eurozone nam in april toe tot 7,5 procent. In Nederland bedroeg die zelfs 11,2 procent. Tegelijkertijd blijkt de economische groei in de eurozone tot stilstand te komen.

Amsterdam

Het zogenoemde spook van de stagflatie, de economische dynamiek waarbij de geldontwaarding oploopt terwijl de groei in het slop zit, waart rond in de eurozone. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie van de eurozone met een magere 0,2 procent aangedikt ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, zo leren cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De oorlog in Oekraïne en de plannen van de Europese Centrale Bank om de monetaire teugels aan te trekken, dreigen voor het tweede kwartaal op rij een krimp in de boeken te zetten. En Eurostat had nog meer slecht nieuws te melden.

Zo blijkt dat de inflatie in de eurozone in april opliep tot 7,5 procent, waar dat in maart nog 7,4 procent was. Gezuiverd voor de volatiele ..

