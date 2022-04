Maaltijdbezorger leidt stijgende AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is donderdag bovenaan geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Daarmee herstelde het bedrijf iets van eerdere verliezen. De top van de internetonderneming staat onder toenemende druk van kritische aandeelhouders, omdat de aankoop van het Amerikaanse Grubhub een miskleun lijkt te zijn.

Amsterdam

Just Eat Takeaway eindigde donderdag 3,7 procent hoger. Eerder deze week werd bekend dat een activistische aandeelhouder van het bedrijf heeft aangedrongen op het vertrek van de financiële topman van het bedrijf. Deze beleggersfirma, Cat Rock, is na topman Jitse Groen de grootste aandeelhouder in het bedrijf.

De AEX sloot 1,4 procent hoger op 705,93 punten. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail Rodamco Westfield was de grootste verliezer met een min van 4,3 procent. De eigenaar van onder andere winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam merkt een duidelijk herstel na de coronacrisis. Wel is de leegstand toegenomen. De MidKap klom een fractie tot 1037,63 punten, onder aanvoering van InPost. De beurzen in Frankfurt, Londen ..

