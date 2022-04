Bijna 2 miljoen grote spaarders krijgen belastingkorting over 2021

De fiscus gaat de belastingaanslag 2021 van 1,9 miljoen Nederlanders herzien. De meesten kunnen rekenen op een flinke belastingkorting in Box 3. Van de aanslagcorrectie profiteren alle belastingplichtigen die op 1 januari 2021 meer dan 50.000 euro aan spaargeld en/of (vastgoed)beleggingen bezaten.

Den Haag

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) schreef dit donderdag aan de Tweede Kamer. Degenen die al een voorlopige aanslag over 2021 hebben betaald, krijgen de te veel geïnde belasting terug. De burgers die nog geen belasting hebben betaald over 2021, maar al wel aangifte hebben gedaan (dat moet voor 1 mei), kunnen over het algemeen belastingverlaging verwachten.

De hersteloperatie kost de schatkist eenmalig 3,8 miljard euro. Belastingplichtigen die onder de doelgroep vallen, hoeven niet zelf in actie te komen om belastingteruggaaf te krijgen; de fiscus verwerkt die correcties automatisch. Het kabinet maakt het geld over naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Naast alle Box 3..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .