Spotify trekt weer meer gebruikers

New York

Muziekstreamingdienst Spotify trok in het eerste kwartaal meer gebruikers, ondanks ophef eerder dit jaar. Het bedrijf telt nu 422 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een toename van 19 procent. Daarvan zijn er 182 miljoen betalende abonnees. Begin dit jaar verwijderden verschillende artiesten hun muziek van de dienst. Comedian Joe Rogan zou in zijn Spotify-podcast desinformatie over het coronavirus verspreiden.

