Terug van weggeweest: boodschappen doen met herbruikbare potten. Is dit te toekomst?

Albert Heijn is als eerste grote supermarkt begonnen met de verkoop van verpakkingsvrije basisproducten. Daarmee keert de grootgrutter terug naar hoe ze ooit begon als kruidenier. Dat je in Rotterdam rijst nu moet tappen, is wennen. ‘Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.’

Rotterdam

‘Kom, we gaan rijst halen,’ zegt een klant tegen haar dochtertje van een jaar of twee in de Albert Heijn XL in Rotterdam. Als ze langs het verpakkingsvrije assortiment loopt, waar klanten onder meer rijst uit kokers kunnen tappen in herbruikbare potten, houdt ze haar tred een beetje in.

Aarzelend kijkt ze naar de kokers, de aanwijzingen en de digitale weegschaal. Dan stapt ze door: een paar meter verder is de graankorrel ook verkrijgbaar in de bekende kant-en-klare kartonnen pakken.

De grootgrutter trapte drie weken geleden als eerste grote supermarkt in Nederland af met een nieuw concept met wortels in het verre verleden: ‘verpakkingsvrije basisingrediënten’. De Rotterdamse winkel ligt op tweehonderd meter a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .