Chipbedrijven trekken AEX in het rood

Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stonden dinsdag onderaan in de AEX. De ondernemingen verloren flink, net als andere techbedrijven. Dergelijke aandelen stonden onder druk na de opening van Wall Street waar ook flinke verliezen werden geleden. De meeste Europese beurzen, waaronder de Amsterdamse, speelden daarna hun koerswinsten kwijt en eindigden in de min. ASMI was uiteindelijk de hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3,6 procent. Besi leverde 3,5 procent in en ASML ging 3,3 procent omlaag. Ook Philips verloor opnieuw. Het medisch technologiebedrijf daalde 1,2 procent na een dag eerder al ruim 11 procent te hebben verloren. Randstad daalde 2,1 procent, na een eerdere koerswinst van ruim 3 procent.

Amsterdam

Shell eindigde bovenaan met een plus van 2,1 procent. Het olie- en gasconcern was in trek door de stijgende olieprijzen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de min op 695,57 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent tot 1032,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent. Die in Londen steeg 0,1 procent.

